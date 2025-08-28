Mulino se reunió con Lula da Silva: Brasil anuncia que se sumará al Tratado de Neutralidad del canal de Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, coincidieron este jueves en reforzar la cooperación bilateral y regional durante un encuentro oficial en el Palacio de Planalto, en Brasilia.

La reunión concluyó con una declaración conjunta en la que ambos mandatarios reafirmaron su compromiso con la integración latinoamericana y expresaron su preocupación por el agravamiento de las tensiones políticas globales.

Uno de los anuncios más relevantes fue el compromiso de Brasil de adherirse al Tratado de Neutralidad del canal de Panamá. Lula destacó la importancia de la vía interoceánica para el comercio mundial y expresó su conformidad con la gestión soberana que Panamá mantiene sobre la ruta, basada en los principios de eficiencia, neutralidad, no intervención y solución pacífica de controversias.

Panamá y Brasil estrechan lazos en el marco del Mercosur

La visita oficial del presidente Mulino se da en un contexto clave: la reciente inclusión de Panamá como Estado Asociado del Mercado Común del Sur (Mercosur). En este escenario, ambos países firmaron dos memorandos de entendimiento y concretaron la compra de cuatro aeronaves A-29 Super Tucano, fabricadas por Embraer, que serán destinadas al Servicio Nacional Aeronaval de Panamá para patrullaje costero contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Cooperación portuaria y marítima

El primer memorando, suscrito entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el Ministerio de Puertos y Aeropuertos de Brasil, busca impulsar la cooperación en la gestión portuaria y logística marítima y fluvial.

El acuerdo contempla el intercambio de información sobre la navegación y el funcionamiento del Canal de Panamá, la exploración de nuevas rutas para las exportaciones brasileñas y la identificación de oportunidades que optimicen costos logísticos. Además, incluye el análisis del impacto de las medidas de descarbonización impulsadas por la Organización Marítima Internacional (OMI) en la competitividad de Brasil.

Este documento fue firmado por José Ramón Icaza, ministro de Asuntos del Canal de Panamá, y Silvio Acosta Filho, ministro de Puertos y Aeropuertos de Brasil.

Sector agropecuario

El segundo memorando, firmado por los ministros Roberto Linares (Panamá) e Irajá Lacerda (Brasil), tiene como objetivo promover un amplio desarrollo agrícola y ganadero. Entre sus componentes destacan el intercambio de experiencias técnicas, visitas y pasantías, capacitaciones conjuntas y publicaciones en temas estratégicos. También se busca facilitar el comercio de productos agropecuarios entre ambos países.

Recibimiento oficial

La ceremonia de recibimiento incluyó honores en el Palacio de Planalto, con la interpretación de los himnos nacionales y la foto oficial. Posteriormente, se realizaron reuniones bilaterales y ampliadas entre las delegaciones. Por Brasil participaron ministros clave como Mauro Vieira (Relaciones Exteriores), Fernando Haddad (Hacienda) y Silvio Costa Filho (Puertos y Aeropuertos), mientras que la delegación panameña estuvo integrada por los ministros Javier Martínez-Acha (Relaciones Exteriores), Julio Moltó (Comercio e Industrias), Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal de Panamá), junto al contralor Anel Flores y el embajador Flavio Méndez.

La agenda concluyó con un almuerzo ofrecido por Lula en el Palacio de Itamaraty, sede de la Cancillería brasileña, reforzando el carácter estratégico de esta visita.