Chiquita Panamá: El viernes se dará la reunión entre el presidente Mulino y el dueño de la empresa en Brasil

Seguridad, transparencia y estabilidad jurídica serán los ejes de la negociación con la empresa, aseguró Moltó.

Panamá/El ministro de Comercio, Julio Moltó, anunció que este viernes el presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunirá en Brasil con el propietario de la empresa Chiquita Panamá LLC, con el fin de restablecer la actividad bananera en la provincia de Bocas del Toro.

En esa reunión, el mandatario estará acompañado por Moltó y por el ministro de Desarrollo Agropecuario. “Seguridad, transparencia y estabilidad jurídica serán los ejes de la negociación con la empresa”, aseguró Moltó.

Añadió que “ofrecerle a la empresa un clima seguro de trabajo y vías libres es la mayor muestra de que trabajarán con un gobierno serio”.

El ministro recordó que la salida de Chiquita estuvo marcada por un conflicto sindical que derivó en la pérdida de más de 6,500 empleos. Reconoció que no se espera recuperar la totalidad de esos puestos, pero sí una parte significativa:

No creo que los sindicatos sean un problema en general, pero ese sindicato en particular fue el causante de que se perdieran miles de empleos. Ahora lo que buscamos es mirar hacia adelante”, dijo.

El pasado martes, el Consejo de Gabinete dio luz verde para que Moltó realice las gestiones con la compañía y con las entidades públicas competentes, con el fin de facilitar y asegurar la reanudación de las operaciones, así como establecer mecanismos de seguimiento que permitan monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Cabe recordar que la empresa Chiquita había iniciado la terminación de relaciones laborales de más de 6,000 trabajadores, tras una prolongada huelga que afectó sus operaciones en los distritos de Changuinola y Almirante.

Posteriormente, notificó la suspensión indefinida de sus actividades, alegando causa de fuerza mayor y lo estipulado en los contratos vigentes con el Estado.

Con información de Hellen Concepción