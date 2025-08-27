Ley de Intereses Preferenciales: Comisión de Economía discutirá el tema la próxima semana

Se acordó que las dos propuestas que se encuentran en la Comisión sean fusionadas por una mesa técnica de la Comisión , y lo que resulte de ese trabajo será discutido en primer debate .

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Economía y Finanzas, presidida por Eduardo Gaitán, anunció que, a más tardar la próxima semana, se discutirán las propuestas que buscan reformar la Ley 468 de 2025, que establece nuevas condiciones para los intereses preferenciales y que actualmente se encuentra suspendida hasta el 1 de enero de 2026.

Se acordó que las dos propuestas que se encuentran en la Comisión sean fusionadas por una mesa técnica de la Comisión, y lo que resulte de ese trabajo será discutido en primer debate.

Se trata de dos iniciativas legislativas: una presentada por el diputado panameñista y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, y otra por el diputado Carlos Saldaña, de la bancada Mixta.

El secretario de la Comisión, diputado Manuel Cohen, señaló “nos hemos puesto de acuerdo. Una vez que analicemos los dos anteproyectos, con la alteración del orden del día, vamos a trabajar en fusionarlos y, a más tardar la próxima semana, se les estará dando primer debate”.

Cohen recalcó que han pasado varios meses en los que “la economía del país está detenida, así como los sueños de los panameños de adquirir su vivienda”. Por su parte, el diputado Gaitán indicó que el objetivo es que la ley se cumpla para que se puedan cubrir sus compromisos.

La propuesta del presidente de la Asamblea plantea, entre otros puntos, la eliminación del artículo 12 de la Ley 468, que establece que “entre seis y doce meses antes de que finalice el subsidio otorgado bajo el régimen de interés preferencial, el banco que haya otorgado el préstamo deberá realizar una evaluación de la situación financiera del beneficiario, con el propósito de anticipar su capacidad real para continuar cumpliendo con los pagos una vez que comience a regir la tasa de interés comercial”.

Ese artículo añade que “esta evaluación no será un mero trámite, sino una oportunidad para que la entidad financiera y el prestatario trabajen juntos, con responsabilidad y buena fe, para garantizar que la vivienda familiar no se convierta en una carga insostenible”. De acuerdo con los resultados de dicha evaluación, el banco deberá ofrecer alternativas como:

Extender el plazo del préstamo; Ajustar los términos del interés dentro de los márgenes permitidos; o Reestructurar las condiciones de pago.

Añade que la Superintendencia de Bancos regularía este procedimiento para asegurar transparencia, evitar discriminación y proteger al consumidor financiero.

El debate sobre la Ley de Intereses Preferenciales es considerado urgente por la Asamblea, ya que la caída en la construcción de viviendas ha reducido empleos y dinamismo económico, especialmente en el interior del país.

La propuesta también plantea reducir las tasas subsidiadas para préstamos hipotecarios de viviendas entre $80,000 y $120,000. En el caso de Panamá y Panamá Oeste, para esos montos la tasa subsidiada pasaría de 4% a 3.5%. Asimismo, se modificaría el periodo de duración del beneficio: de 5 años a 7 años.

En tanto, la iniciativa del diputado Saldaña propone extender la vigencia del subsidio entre 7 y 8 años en los diferentes tramos preferenciales. Según el texto “de acuerdo con los resultados de esta evaluación, el banco procurará ofrecer alternativas razonables, como extender el plazo del préstamo y/o ajustar los términos del interés, sin limitar opciones que pueda presentar cada entidad dependiendo del caso en particular”.

Recordemos que la Ley 468 del 24 de abril de 2025, que subroga la Ley 3 de 1985, que establece un régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios, y dicta otras disposiciones, pero la misma quedó suspendida y rigen el régimen de intereses preferenciales para préstamos hipotecarios contemplado en la Ley 3 de 1985 hasta el 31 de diciembre de este año.

Con esta medida, se permite a las entidades bancarias continuar tramitando hipotecas pendientes y se asegura que más de nueve mil familias que se encontraban en proceso puedan concretar la adquisición de una vivienda nueva, según informó el ministro de Vivienda, Jaime Jované.