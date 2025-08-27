Elecciones en la Universidad de Panamá se realizarán el 1 de julio de 2026

El 30 de septiembre arranca el cronograma electoral en la UP . Solo podrán votar profesores con tres años o más de antigüedad, personal administrativo permanente y estudiantes regulares, quienes conforman el padrón de votantes.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Consejo General Universitario (CGU) aprobó este martes el calendario oficial que fija para el 1 de julio de 2026 la elección del rector, decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de los centros regionales de la Universidad de Panamá (UP).

Durante la sesión del máximo organismo universitario se validó formalmente el cronograma electoral, que iniciará el 30 de septiembre de 2025 con la convocatoria dirigida a profesores con tres años o más de antigüedad, personal administrativo permanente y estudiantes regulares, quienes conforman el padrón de votantes.

El presidente del Organismo Electoral Universitario, Rufino Fernández, explicó que las fechas establecidas responden a los tiempos de organización interna de cara a los próximos comicios. “Corresponde al OEU realizar la convocatoria oficial y coordinar el proceso para la elección de las principales autoridades académicas y administrativas, de acuerdo con el artículo 361 del Estatuto Universitario”, recordó.

Calendario y admisión de postulación

El calendario detalla que la entrega y publicación del registro electoral se llevará a cabo el 4 de febrero de 2026, mientras que el periodo de postulaciones de candidatos será del 9 de marzo al 13 de abril de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La admisión preliminar de candidaturas iniciará el 20 de abril de 2026, y la publicación oficial se hará mediante edicto dentro de las 48 horas siguientes. En tanto, el sorteo de colores y números de candidatos se celebrará el 6 de mayo de 2026 a las 11:00 a.m.

También se establece que la fecha límite para el retiro de autoridades en funciones que aspiren a un cargo será el 29 de mayo de 2026, día en que igualmente comenzará el periodo de propaganda electoral, el cual se extenderá hasta el 29 de junio de 2026.