Lotería Fiscal: Estos fueron los primeros ganadores; $20 mil se fueron hasta Veraguas

Este jueves se realizó el primer sorteo de la Lotería Fiscal, una iniciativa impulsada por la Dirección General de Ingresos (DGI), que sorteó hasta 110 mil dólares en premios entre los consumidores que participen depositando sus facturas en sobres.

La iniciativa que surge para combatir la evasión fiscal y premiar a los consumidores fue bien acogida por los panameños que siguieron los pasos para participar de este nuevo juego que reta la suerte y tratar así de ser uno de los 25 afortunados entre los que se repartieron los premios que se dividen así:

10 ganadores de 1,000 dólares

10 de 5,000 dólares

5 de 10,000 dólares

Un grupo de niños con ojos vendados fue el encargado de sacar los sobres que luego fueron entregados al notario público y a los miembros de la Junta de Control de Juego para verificar los datos de los emisores; de allí se pasaron a facturación. Y retornaron al notario público. Cuando se indicó que todo estaba correcto, entonces se dijo el nombre del ganador. En los casos que no cumplieron los requisitos, el equipo de facturación levantó la mano y se repitió el proceso con otro.

Y de esta manera se fue dando el sorteo: los niños revolvieron y revolvieron en las gran piscinas donde fueron depositados todos los sobres de los participantes. Se sacaron los cinco primeros ganadores, luego los 10 de $5 mil y, por último, los 10 de $1 mil; sin embargo, muchos fueron inhabilitados por el notario público debido a que no cumplían con los requisitos.

De acuerdo con los verificadores, no se estaba cumpliendo con las reglas; por ejemplo, las facturas introducidas no cumplen con la Ley de Factura Fiscal, recordando que solo se aceptan la fiscal y la electrónica. Otros no completaron los datos personales que también fueron descartados, o el sobre estaba medio abierto.

Ganadores de 10,000 dólares

Oris Johalys Puga Lima de Vargas (2 veces) con cédula 9 de Veraguas

con cédula 9 de Veraguas Rogelio Castillo Palma de Panamá Oeste

de Panamá Oeste Melisa Nelsón de Panamá Este

de Panamá Este Jazmín Alva Ramos de La Chorrera

Ganadores de 5,000 dólares

Larisa Coralia Ramos de Veraguas

de Veraguas Alberto Gadeas de Arraiján

de Arraiján Yahaira Santamaría de Veraguas

de Veraguas Silvia García de Chiriquí

de Chiriquí Charleen Díaz de Altos del Hipódromo

de Altos del Hipódromo Eyra Mercedes NG Salvador de Herrera

de Herrera Josue Ameth De Gracia de Panamá

de Panamá Isabel Concepción de Veraguas

de Veraguas María Lorena Valenzuela de Panamá

de Panamá Milagros Miranda Panamá

Ganadores de 1,000 dólares

Alexander McClaimon

Alfonso Kener de Panamá

de Panamá Jennifer Lorenzo Gantes Panamá

Panamá Norma Nelsón de Panamá Oeste

de Panamá Oeste Marisol Pérez de Villa Milagros

de Villa Milagros Gustavo Mario Velásquez de San Miguelito

de San Miguelito Carol Elís Luna de San Miguelito

de San Miguelito Norma Nelsón de Panamá Oeste

de Panamá Oeste José Delgado Montilla de Veraguas

de Veraguas Vielka Montenegro de Panamá Oeste

Durante el sorteo llamaron a la primera ganadora de 20,000 dólares, la señora Oris Puga, quien se encontraba en su trabajo y recibió la noticia con mucha emoción.

"Muy emocionado, muy feliz, muy contenta y muy agradecida con Dios primero", expresó Puga, afirmando que lo primero que hará con el gran premio es comprar medicamento y atender la salud de su madre.

Este sorteo se realizará cada 2 meses según lo planeado por el DGI, lo que quiere decir que el próximo 30 de octubre será el segundo y las facturas a partir de mañana viernes 20 de agosto contarán. Las personas deben introducir cinco facturas fiscales en sobres debidamente identificados que deberán ser depositados en las urnas correspondientes.

¡Importante! Datos que deben contener los sobres