Naturgy reporta incidencia en generación que afecta Panamá Oeste, Coclé y Panamá Centro

Un evento externo en el sistema eléctrico dejó sin suministro a más de 41,000 clientes en varios puntos del país la tarde de este jueves 28 de agosto de 2025, informó la empresa de distribución eléctrica Naturgy.

El incidente de generación ocurrió a la 1:32 p.m., cuando una unidad de la Central Hidroeléctrica Fortuna salió de operación, lo que provocó interrupciones en sectores de Panamá Oeste, Coclé y la ciudad capital.

Según detalló la empresa, la suspensión duró alrededor de seis minutos, afectando a comunidades como Montelimar, Ciudad Futuro, Hato Montaña, Nuevo Arraiján, Vista Alegre, Barrio Balboa, El Coco, Coronado, Las Lajas, El Higo, San Carlos y Las Uvas en Panamá Oeste. En Coclé, el corte impactó a usuarios de Antón, mientras que en la ciudad capital se registraron afectaciones en Boca La Caja, Vía España, Obarrio, Vía Argentina y Vía Simón Bolívar.

“Esta incidencia ajena a nuestra responsabilidad afectó por espacio de 6 minutos el suministro eléctrico de más de 41,311 clientes”, anunció Naturgy.

Naturgy explicó que se realizaron coordinaciones con el Centro Nacional de Despacho para normalizar el servicio y pidió disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas.

