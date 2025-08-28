Ganaderos denuncian red organizada de cuatrerismo que pone en riesgo la seguridad sanitaria

Más de siete reses fueron sacrificadas en potreros durante la noche, exigen operativo inmediato y control de los comercios involucrados.

Chiriquí, Panamá/Productores del distrito de Bugaba, en la provincia de Chiriquí, alzan la voz ante un alarmante repunte de casos de cuatrerismo, denunciando la existencia de una red organizada dedicada al robo y sacrificio clandestino de reses en potreros, durante las últimas semanas.

Ganaderos informaron que al menos siete reses han sido sacrificadas en plena madrugada en zonas como Santa Marta, lo que les genera especial preocupación por la falta de control sobre su estado sanitario. Advierten que podría tratarse de animales sometidos a tratamiento médico, lo que elevaría el riesgo de una alerta sanitaria.

Los infractores estarían sacrificando los animales en potreros, sin condiciones higiénicas, y luego distribuyendo la carne a comercios y restaurantes, lo que pone en riesgo la salud pública. Los ganaderos demandan a las autoridades intensificar acciones operativas no solo para capturar a los responsables, sino también para investigar los puntos de venta que comercializan esta carne de manera irregular.

La comunidad llama a poner en marcha operativos nocturnos de vigilancia, coordinación entre cuerpos de seguridad y fuerza pública, y estudios sanitarios para verificar la procedencia y calidad de la carne que llega al mercado local, con el fin de evitar una crisis de salud pública.

Con información de Demetrio Ábrego.