Angustia en Chiriquí por desaparición de tres pescadores en altamar

Se trata de un capitán y dos tripulantes que realizaban labores de pesca en aguas cercanas a este sector del Pacífico panameño.

Chiriquí, Panamá/La angustia se apodera de los familiares de tres pescadores que fueron reportados como desaparecidos desde el pasado jueves en el Golfo de Chiriquí. Hasta el momento, no se ha tenido ningún tipo de contacto con ellos, lo que ha encendido las alarmas entre autoridades y comunidades costeras.

Se trata de un capitán y dos tripulantes que realizaban labores de pesca en aguas cercanas a este sector del Pacífico panameño. La última comunicación con la embarcación ocurrió en alta mar, justo cuando se enfrentaban a condiciones climáticas adversas, según relataron los familiares.

🔗Puedes leer: Gobierno autoriza acuerdo para reactivar operaciones de Chiquita en Bocas del Toro

“Él llevaba su equipo de comunicación, pero no se sabe nada de él. Venía una tormenta muy fea. Yo hablé con él personalmente, y cuando le dije que me iba por un punto específico, ya lo esperaba… y nunca llegó”, expresó Melquíades Beitía, padre de uno de los desaparecidos.

Ante la situación, unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) han iniciado labores de búsqueda por mar y aire, abarcando una amplia zona del Golfo de Chiriquí, con la esperanza de localizar a los pescadores.

Las familias han solicitado que se intensifiquen las labores de búsqueda, ya que cada hora que pasa incrementa la preocupación. Hasta ahora, no se han encontrado rastros de la embarcación ni señales de los ocupantes.

Con información de Demetrio Ábrego