Familias y grupos de amigos llegaron equipados con carpas, ranchos alquilados, sombreros y lentes de sol para protegerse del calor y disfrutar de la jornada playera, muchos de ellos por primera vez en este balneario.

San Carlos, Panamá Oeste/La Ensenada de San Carlos, en Panamá Oeste, se convirtió este fin de semana en uno de los principales puntos de esparcimiento para visitantes provenientes tanto de la ciudad capital como de distintas comunidades del distrito.