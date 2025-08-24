Ministerio de Obras Públicas anuncia ampliación de la vía hacia el aeropuerto Enrique Malek

De acuerdo con Di Bilio, el proyecto busca garantizar una movilidad más segura y fluida tanto para quienes se dirigen al aeropuerto como para los futuros usuarios de la nueva infraestructura hospitalaria.

Chiriquí, David/El director regional de Obras Públicas en Chiriquí, Marco Di Bilio, anunció que en las próximas semanas se pondrá en marcha el proyecto de ampliación y rehabilitación de la vía que conduce al Aeropuerto Internacional Enrique Malek, en el distrito de David.

La obra también beneficiará el acceso hacia la nueva policlínica de la Caja de Seguro Social en Nuevo Vedado, que se construye en este sector de la ciudad rumbo a Pedregal, y que prevé un alto flujo de personas una vez entre en funcionamiento.

Mejorar la seguridad vial

De acuerdo con Di Bilio, el proyecto busca garantizar una movilidad más segura y fluida tanto para quienes se dirigen al aeropuerto como para los futuros usuarios de la nueva infraestructura hospitalaria.

“Se trata de la reposición de la carpeta asfáltica que ya está en mal estado. Esta es una de las entradas a David y tiene que estar como debe ser, igual que la rehabilitación que realizamos en la Interamericana”, explicó el funcionario.

Etapas del proyecto

La ampliación incluirá únicamente la vía principal, aunque el MOP mantiene la intención de rehabilitar progresivamente las calles interurbanas de la zona. Según las autoridades, en las próximas semanas se publicarán los pliegos para que el proceso avance y en los próximos meses se inicie formalmente la ejecución de los trabajos.

El proyecto se enmarca en los esfuerzos de mejorar la conectividad en el distrito de David, un punto estratégico de la provincia de Chiriquí, que concentra la mayor parte del movimiento aéreo y un importante crecimiento de servicios de salud.

Con información de Demetrio Ábrego.