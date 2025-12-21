Fuerzas de EEUU persiguen a un petrolero que iba a Venezuela, según medios

Estados Unidos, que anunció el martes un bloqueo naval alrededor de Venezuela contra petroleros bajo sanciones, ya incautó dos buques acusados de transportar crudo venezolano.

venezuela/Fuerzas de Estados Unidos perseguían el domingo en aguas del Caribe a un petrolero que se aproximaba a Venezuela, en el marco de un bloqueo de Washington contra tanqueros de crudo relacionados con Caracas, reportaron medios locales estadounidenses.

La nave fue identificada por estos medios como el petrolero Bella 1, bajo sanciones estadounidenses desde 2024 por sus vínculos con Irán y Hezbolá.

Según el sitio TankerTrackers, estaba en ruta hacia Venezuela y no llevaba carga.

"Los guardacostas estadounidenses persiguen activamente a un navío sancionado (...) que participa de los desvíos ilegales de sanciones por parte de Venezuela. Iza una bandera falsa y es objeto de una orden de incautación judicial", afirmó bajo anonimato a la NBC un funcionario estadounidense.

The New York Times dijo que las fuerzas estadounidenses se aproximaron en la noche del sábado e intentaron interceptarlo luego de obtener una orden de un juez federal, pero el navío continuó su ruta.

Estados Unidos, que anunció el martes un bloqueo naval alrededor de Venezuela contra petroleros bajo sanciones, ya incautó dos buques acusados de transportar crudo venezolano.

El último fue interceptado el sábado por la Guardia Costera estadounidense durante una operación calificada por Caracas de "robo y secuestro".