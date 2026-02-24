Lluvias en Brasil dejan al menos 23 muertos y decenas de desaparecidos

Se registraron hasta ahora 16 muertos en el municipio de Juiz de Fora y 7 en el de Ubá, en el estado de Minas Gerais, según el último balance oficial del martes.

Sao Paulo, Brasil/Al menos 23 personas murieron, decenas están desaparecidas y más de 400 debieron abandonar sus hogares en el sureste de Brasil, debido a lluvias récord en las últimas horas en la región.

Se registraron hasta ahora 16 muertos en el municipio de Juiz de Fora y 7 en el de Ubá, en el estado de Minas Gerais, según el último balance oficial del martes. Las intemperies provocaron que se desbordara un río, inundaciones, deslizamientos de tierra e impresionantes derrumbes de edificaciones que fueron grabados por vecinos.

El cuerpo de bomberos de Minas Gerais busca a "decenas" de desaparecidos, confirmó un portavoz a la AFP, mientras algunos habitantes trataban de rescatar a sus familiares. "Rezamos a Dios para encontrar (a las víctimas) con vida, luchamos para eso", dijo Valtencir Coutinho, voluntario en los rescates y padre de una niña de 6 años sepultada bajo escombros, a la emisora local TV Globo.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconoció el estado de calamidad en Juiz de Fora, decretado en la madrugada por la alcaldesa Margarida Salomao ante la "gravísima situación".

Lula puso en "alerta máxima" a la defensa civil nacional y envió refuerzos a la región para los trabajos de rescate, según publicó en X. De acuerdo con Salomao, ha sido el febrero más lluvioso de la historia de este municipio de unos 540.000 habitantes, con 584 milímetros de agua acumulados.

Situación extrema

El temporal comenzó en la tarde del lunes, en una región de valles cercana al límite con el estado de Rio de Janeiro. La alcaldesa Salomao advirtió en un mensaje en video que "los barrios están aislados" y la situación es "extrema", con al menos 20 deslizamientos de tierra registrados.

La Defensa Civil estima además en 440 personas el número de vecinos que debieron dejar sus hogares y reciben "apoyo de la alcaldía para su acogida y alojamiento provisorios", agregaron las autoridades en X. Los bomberos fueron convocados para atender la catástrofe, especialmente en zonas próximas al río Paraibuna que desbordó.

"Nadie quiere seguir aquí, pedimos ayuda no solo al gobierno de Minas, sino también al gobierno federal", dijo Angélica Rezende Moreira, de 44 años y dueña de un restaurante donde "se perdió todo", al diario Estadao. En redes sociales circulan imágenes de rescatistas trabajando con excavadoras en zonas sepultadas por la tierra, con viviendas destruidas.

Un video tomado por vecinos mostró una edificación derrumbándose en pocos segundos, debido al daño estructural que sufrió. En las imágenes también pueden verse calles y avenidas anegadas, con el agua circulando con fuerza a gran altura, mientras bomberos trabajan con equipos especiales para evacuar a personas a punto de ahogarse. Las autoridades suspendieron las clases en todas las escuelas municipales.

Brasil ha sufrido diferentes tragedias en los últimos años vinculadas a eventos climáticos extremos, desde inundaciones hasta sequías e intensas olas de calor. En 2024, unas inundaciones inéditas golpearon el sur del país y dejaron más de 200 muertos y dos millones de habitantes afectados, en una de las peores catástrofes naturales de la historia de Brasil.

En 2022, otro fuerte temporal dejó 241 muertos en la ciudad de Petrópolis, en Rio de Janeiro. Expertos vincularon la mayoría de estos eventos a los efectos del cambio climático. Juiz de Fora es el municipio donde el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro recibió una puñalada durante un acto electoral en 2018, que le acarrea problemas de salud hasta hoy.