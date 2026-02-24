Hong Kong presenta protesta ante consulado de Panamá por situación de los puertos de Balboa y Cristóbal

El Ejecutivo de Hong Kong subrayó su firme compromiso con la salvaguarda de los legítimos derechos e intereses de las empresas hongkonesas en el extranjero.

El Ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong presentó una protesta contra el gobierno panameño tras el inicio de la transición de operaciones de los puertos de Balboa y Cristóbal decretado por el Órgano Ejecutivo. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión con Panama Ports Company, empresa subsidiaria de Hutchison Ports.

La protesta fue entregada este 24 de febrero por el Secretario de Comercio y Desarrollo Económico, Algernon Yau, al Cónsul General de Panamá en Hong Kong.

Hong Kong expresó su fuerte descontento y oposición por lo ocurrido el 23 de febrero en los puertos de Balboa y Cristóbal, así como por la rescisión de los derechos de operación de la empresa hongkonesa.

Según el comunicado, publicado por la Embajada de China en Panamá, se indica que estas acciones "socavan el espíritu de los contratos". El Ejecutivo de Hong Kong subrayó su firme compromiso con la salvaguarda de los legítimos derechos e intereses de las empresas hongkonesas en el extranjero.

Un portavoz gubernamental de Hong Kong reiteró que el fallo previo emitido por la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que declaró inconstitucional la operación de los dos puertos por parte de la empresa afectada, "ignoró los hechos y quebrantó la buena fe contractual".

El portavoz informó que la empresa afectada ya había iniciado procedimientos de arbitraje antes de la toma forzosa.

"La toma forzosa de los dos puertos por el gobierno panameño dañó gravemente los legítimos derechos e intereses de la empresa hongkonesa y menoscabó el espíritu de los contratos", señaló el comunicado.

El comunicado destacó que la empresa afectada ha realizado vastas inversiones en Panamá y ha generado abundantes puestos de trabajo a lo largo de los años. Según la versión de Hong Kong, el fallo y la acción del gobierno panameño "han quebrantado la credibilidad de Panamá y han socavado gravemente las normas del comercio internacional".