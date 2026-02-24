Juicio Odebrecht: Fiscalía continúa con alegatos y defensas se preparan para presentar los suyos

Panamá/Este martes 24 de febrero continúa el día 21 de audiencia del juicio por el caso Odebrecht, en una fase considerada clave dentro del proceso. La Fiscalía sigue con la presentación de sus alegatos ante la jueza Baloisa Marquínez y se espera que durante la jornada también comiencen las intervenciones de los abogados defensores.

La audiencia se mantiene en su etapa final, tras meses de exposición de pruebas, testimonios y debates técnicos. Este lunes, en una sustentación que se extendió por más de cinco horas, la fiscal Ruth Morcillo solicitó sentencias condenatorias para varios de los principales imputados por el delito de blanqueo de capitales.

Entre ellos figuran el exministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, quien supervisó la construcción de la Línea 1 del Metro de Panamá, obra ejecutada por la constructora brasileña Odebrecht, y el exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima. También pidió condena para los directivos de la Banca Privada de Andorra, María Cristina Lozano y Francesc Pérez Jiménez, así como para el expresidente Ricardo Martinelli.

De acuerdo con la fiscal, los acusados tenían conocimiento de las acciones de Odebrecht y actuaron previendo razonablemente el delito de blanqueo de capitales.

En contraste, el Ministerio Público solicitó la absolución del español Jaume Pamies Dolade y de Aurora Muradas. Pamies, exempleado de la Banca Privada de Andorra, era quien daba instrucciones y estaba encargado de realizar pagos a sociedades vinculadas al caso. No obstante, la fiscal explicó que no se lograron probar los cargos en su contra. Sobre Muradas, indicó que su vinculación estaba “íntimamente relacionada su vinculación con el anterior acusado”, en referencia a su cercanía con el exmandatario Martinelli.

El caso Odebrecht es considerado la mayor trama de corrupción en América Latina. En Panamá, la investigación de la Fiscalía Especial Anticorrupción se sustentó en la confesión de la constructora brasileña, que admitió ante autoridades de Estados Unidos haber pagado más de 59 millones de dólares en sobornos entre 2009 y 2014 para asegurar contratos millonarios en el país.