Sindicato de Industriales mantiene cautela, aunque confía en operadores internacionales tras cambio en puertos

Jurado reconoció que existe inquietud en el sector, aunque aclaró que hasta el momento no se han registrado afectaciones directas.

Ciudad de Panamá/El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) mantiene una postura de cautela ante la transición en la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, aunque expresa confianza en la capacidad de las empresas internacionales que han asumido temporalmente la operación.

Durante la presentación de sus resultados y perspectivas económicas, el presidente del gremio, Rosmer Jurado, destacó que el sector industrial continúa siendo un pilar clave para el país, principalmente por la generación de empleos. Actualmente, la industria genera más de 152 mil empleos directos, lo que representa el 7.93% del mercado laboral total.

Consultado sobre el escenario portuario tras el fallo que anuló el contrato con Panama Ports y la entrada de la Autoridad Marítima de Panamá junto a operadores transitorios, Jurado reconoció que existe inquietud en el sector, aunque aclaró que hasta el momento no se han registrado afectaciones directas.

“Estamos preocupados, definitivamente esperamos que esta transición no tenga impactos. Ya vimos que, en algunos casos, obviamente, en los primeros días siempre va a haber un tema de acople, pero nosotros estamos esperando que esta situación fluya en los próximos días y podamos mantener la actividad y la cadena de suministro para poder no detener nuestras actividades”, expresó Jurado.

El dirigente explicó que los puertos no están operando al cien por ciento, pero aseguró que la industria aún no ha sentido un impacto concreto.

“Todavía no hemos sentido el impacto, pero sí estamos preocupados. Esa, digamos, sería mi mejor forma de explicarlo. Estamos preocupados, pero esperamos que esta transición sea lo más rápida posible, lo más transparente posible”, manifestó Jurado.

Hoy, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, reconoció que los puertos no están operando al 100 %. Sin embargo, explicó que esto se debe a la actualización de software y a la capacitación de los operadores que manejan esos sistemas.

Indicó que la transición se está realizando de manera progresiva por parte de algunos exportadores. Según lo que señalaron, confían en las operadoras que han entrado a trabajar de forma transitoria y esperan que, al menos en las próximas 48 horas, la situación esté completamente regularizada.

En ese sentido, los industriales solicitaron apoyo para que, durante el fin de semana, debido a la mercancía que ha quedado retenida, se mantengan habilitadas las instituciones, a fin de que puedan realizar los trámites correspondientes.

A pesar del escenario de transición, el gremio manifestó confianza en la experiencia de las compañías que ahora administran las terminales.

“Entendemos que son operadores de gran renombre internacional, empresas de primer mundo y que puedan tener ellos; ya tienen la experiencia para poder hacer el manejo", indicó el Presidente del Sindicato de Industriales.

El sector industrial seguirá atento al desarrollo de los próximos días, a la espera de que el proceso se consolide sin afectar la estabilidad logística que sostiene la producción y el empleo en el país.