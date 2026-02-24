Regreso a clases 2026: Gobierno ajustará inversión de carriles para mitigar tráfico vehicular el próximo lunes

Durante una conferencia de prensa, el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Simón Henríquez Díaz, explicó que el operativo contempla la inversión y extensión de carriles en varios tramos estratégicos, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de estudiantes, padres de familia y trabajadores.