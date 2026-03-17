Bebé de 9 meses permanece en estado crítico en Veraguas; Ministerio Público investiga posible abuso
De acuerdo con el personal de salud, la menor presentó un cuadro entérico acompañado de deshidratación grave, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de atención para pacientes pediátricos en estado crítico.
Santiago, Veraguas/Una bebé de nueve meses permanece en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Luis 'Chicho' Fábrega, tras ser ingresada con un cuadro gastrointestinal severo, informaron fuentes médicas.