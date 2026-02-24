UTP inaugura laboratorio de semiconductores y lanza curso especializado en señal mixta

La apertura de esta nueva infraestructura y el inicio del programa especializado representan un avance en la formación de talento altamente calificado en una industria considerada estratégica para el desarrollo tecnológico global.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) inauguró el Laboratorio de Diseño de Semiconductores y puso en marcha el Curso Intensivo de Mixed Signal de Semiconductores el pasado 23 de febrero, en el Edificio de Rectoría del Campus Central Dr. Víctor Levi Sasso.

El proyecto se desarrolla en colaboración con el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), con el respaldo del Centro de Tecnología Avanzada de Semiconductores AIP de la UTP (C-TASC AIP) y del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav) de Guadalajara, México.

Según la universidad, el laboratorio se integra a una infraestructura de vanguardia que permitirá a estudiantes, docentes e investigadores acceder a tecnologías clave que impulsan la innovación mundial. El uso de herramientas líderes de la industria —entre ellas la plataforma Cadence— y la implementación de un flujo completo de diseño, verificación y layout buscan posicionar a Panamá en el mapa de la formación avanzada en semiconductores.

En el curso participan 10 estudiantes de la UTP y cinco docentes de distintas universidades. El programa tendrá una duración de ocho meses y contempla 610 horas de formación. Además de fortalecer competencias técnicas en diseño de circuitos analógicos, de potencia y de señal mixta, la iniciativa apunta a fomentar el emprendimiento tecnológico, la creación de startups y la generación de propiedad intelectual.

Las autoridades coincidieron en que la iniciativa inaugura nuevas capacidades y oportunidades para el país, al tiempo que marca un hito en el desarrollo del ecosistema panameño de microelectrónica y semiconductores.