Canciller Martínez-Acha defiende transición portuaria y reafirma respeto a la seguridad jurídica de Panamá

"Nosotros hemos actuado en base a un fallo de la Corte Suprema”, dijo el Canciller, Javier Martínez Acha Vásquez.

Panamá/En medio del debate generado por la transición en la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, el canciller de la República, Javier Martínez-Acha Vásquez, defendió la actuación del Estado panameño y envió un mensaje directo a la comunidad internacional y a los inversionistas: Panamá actúa en base a la seguridad jurídica y al respeto institucional.

El jefe de la diplomacia panameña fue enfático al explicar que la decisión no responde a una acción arbitraria del Ejecutivo, sino al cumplimiento de un fallo judicial.

Porque nosotros hemos actuado en base a un fallo de la Corte Suprema y lo único que pedimos es que se respete la soberanía, en este caso de un órgano importante de nuestra República, como nosotros respetamos las decisiones que otros estados toman soberanamente en sus órganos judiciales. Yo podría citar muchos ejemplos, pero no voy a entrar en ese debate. Simplemente nos ha tocado respetar un fallo". — Javier Martínez-Acha - Canciller de Panamá

Martínez Acha insistió en que el país mantiene como principio rector la seguridad jurídica y el respeto a la Constitución.

"Somos un país que trabaja en base a seguridad jurídica y aquí únicamente hemos hecho y estamos haciendo lo que manda la Constitución", expresó el canciller.

El canciller planteó el tema como un asunto de soberanía institucional, destacando que así como Panamá respeta las decisiones judiciales de otros Estados, espera el mismo trato frente a las determinaciones de su Corte Suprema de Justicia.

Ayer, el Gobierno Nacional ordenó la ocupación temporal de los puertos de Balboa y Cristóbal por motivo de "interés social urgente", instruyendo a la Autoridad Marítima de Panamá a garantizar la continuidad operativa de ambas terminales. La medida ha sido cuestionada por Panama Ports Company, que calificó la acción como "ilegal".

No obstante, el mensaje central del Ejecutivo, según lo expuesto por el canciller, es que la transición responde al cumplimiento de un fallo judicial y al marco constitucional vigente, en una apuesta por reafirmar la institucionalidad y la soberanía del país ante la comunidad internacional.