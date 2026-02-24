Eric Dane reaparecerá como Cal Jacobs en la temporada 3 de Euphoria

La tercera temporada de Euphoria marcará el cierre definitivo de uno de sus personajes más complejos: Cal Jacobs.

El actor Eric Dane alcanzó a completar el rodaje de sus escenas antes de fallecer a los 53 años a causa de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), lo que garantiza que el público verá su despedida en pantalla.

Un portavoz confirmó a la revista People: “Sí, Dane volverá a interpretar su papel de Cal Jacobs en la temporada 3 de Euphoria”. De esta manera, la producción asegura continuidad narrativa para uno de los ejes más oscuros y polémicos de la historia.

La cadena HBO anunció que los nuevos episodios se estrenarán el 12 de abril de 2026 a nivel mundial, tanto en su señal televisiva como en la plataforma HBO Max. La expectativa es alta, no solo por el desarrollo de las tramas pendientes, sino también porque será la última aparición de Dane en la serie creada por Sam Levinson.

Desde su debut en 2019, el personaje de Cal Jacobs, empresario inmobiliario y padre de Nate Jacobs, interpretado por Jacob Elordi, se convirtió en una figura clave del drama adolescente. Sus secretos, conflictos internos y doble vida alimentaron algunas de las escenas más intensas del programa.

En la etapa final de su carrera, Eric Dane enfrentó públicamente su diagnóstico de ELA. Tras dar a conocer su estado de salud, declaró a People: “Me siento afortunado de poder seguir trabajando y espero volver al set de Euphoria la próxima semana”.

Lejos de apartarse de la actuación, el intérprete expresó su determinación durante un panel de la organización I AM ALS: “Todavía tengo mi cerebro, y todavía tengo mi voz, así que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa”. Sus palabras evidenciaron su compromiso profesional incluso en medio de las limitaciones físicas que imponía la enfermedad.

La noticia de su fallecimiento generó una ola de mensajes de despedida por parte de sus compañeros de reparto. Sydney Sweeney, quien interpreta a Cassie Howard, escribió en Instagram: “Te amaremos por siempre”, acompañando el texto con un corazón rojo y un video de Dane dedicado a sus hijas.

Por su parte, Barbie Ferreira, recordada por su papel de Kat Hernandez, compartió un fragmento del último mensaje del actor en la serie documental Famous Last Words, junto a un corazón blanco.

El creador de la ficción, Sam Levinson, también expresó su dolor en un comunicado difundido por la prensa estadounidense: “Estoy devastado por la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo”. Además, agregó: “La familia de Eric está en nuestras oraciones. Que su memoria sea una bendición”.

Según relató su representante, Melissa Bank, el actor “pasó sus últimos días rodeado de amigos cercanos, su entregada esposa y sus dos hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su mundo”. También explicó que “a lo largo de su lucha con la ELA, Eric se convirtió en un defensor apasionado de la concienciación y la investigación”.

Te puede interesar: Shakira tatuó a Beéle: así quedó el diseño y qué significa el inesperado gesto

Te puede interesar: Eric Dane: Su conmovedora despedida de sus hijas y el homenaje de su esposa tras su muerte

Desde el movimiento I AM ALS destacaron su compromiso: “Eric usó su plataforma no para llamar la atención, sino para actuar. Desde el momento en que se unió a I AM ALS, se mostró con valentía y convicción, preguntando cómo podía ayudar a hacer crecer el movimiento”.

HBO también lamentó públicamente la pérdida: “Estamos profundamente entristecidos por la noticia del fallecimiento de Eric Dane. Fue increíblemente talentoso y HBO tuvo la fortuna de trabajar con él en tres temporadas de Euphoria”.

La familia del actor solicitó privacidad en este momento difícil y recordó que Dane “adoraba a sus seguidores” y siempre agradecía el apoyo recibido a lo largo de su trayectoria.

Con el estreno de la tercera temporada en 2026, los espectadores podrán despedirse de Cal Jacobs en pantalla. Más allá del destino que el guion reserve para el personaje, la aparición final de Eric Dane se perfila como un homenaje póstumo que cerrará un capítulo central en la historia de Euphoria y en la carrera de un actor que decidió seguir trabajando hasta el final.