Cae estructura criminal que cobraba altas sumas de dinero por tráfico ilícito de migrantes

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público y con el apoyo de la organización internacional OUR RESCUE, desarrolló la Operación Coyote 507, logrando desarticular un grupo criminal presuntamente dedicado al tráfico ilícito de migrantes.

Las investigaciones determinaron que esta organización delictiva operaba trasladando migrantes de nacionalidades ecuatoriana y venezolana desde áreas selváticas de la provincia de Darién hasta la frontera de Panamá con Costa Rica, con el objetivo de evadir los controles de seguridad y migratorios establecidos por las autoridades panameñas.

La operación se ejecutó de manera simultánea en las provincias de Panamá y Darién, donde se logró la aprehensión de dos ciudadanos panameños. Durante las diligencias de allanamiento, las autoridades incautaron equipos tecnológicos y documentación que guardan presunta relación con esta actividad ilícita.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo criminal recibía altas sumas de dinero provenientes de distintos países del continente americano, como parte de un esquema para facilitar el tránsito irregular de migrantes a través del territorio nacional.

Las autoridades indicaron que los aprehendidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los trámites correspondientes, mientras continúan las investigaciones para ubicar a otros posibles implicados en esta red criminal.