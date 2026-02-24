Colegio Moisés Castillo Ocaña estrena modernas instalaciones tras una década de espera
El plantel, considerado emblemático en el sector, cuenta con 156 docentes y ahora dispone de aulas y espacios especializados para el desarrollo de bachilleratos en comercio, contabilidad y turismo.
Después de más de una década de espera, alrededor de 2,600 estudiantes de premedia y media del Colegio Moisés Castillo Ocaña iniciarán el nuevo año escolar en instalaciones modernas y renovadas, tras la entrega oficial de la obra por parte del Ministerio de Educación (Meduca).
El acto de entrega de llaves se realizó este martes 24 de febrero, marcando un momento histórico para la comunidad educativa.
El director regional de Educación en Panamá Oeste, Rufino Rodríguez, destacó que se concreta así un proyecto de inversión millonaria que fortalece el proceso de enseñanza–aprendizaje y garantiza espacios adecuados y dignos para los estudiantes.
La obra representa un impulso significativo para la infraestructura educativa del distrito de La Chorrera y responde al crecimiento sostenido de la región escolar en Panamá Oeste.
El plantel, considerado emblemático en el sector, cuenta con 156 docentes y ahora dispone de aulas y espacios especializados para el desarrollo de bachilleratos en comercio, contabilidad y turismo, alineados con las exigencias académicas actuales.
🔗Te puede interesar: Reconstrucción de Escuela República de Venezuela alcanza 98% de avance
El arquitecto Luis Rodríguez, de la Dirección Nacional de Proyectos del Meduca, explicó que con la entrega formal se podrá avanzar de inmediato en la instalación de mobiliario y equipamiento, a fin de que los alumnos comiencen sus clases en condiciones óptimas.
Precisó además que el proyecto incluyó el diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación integral del colegio.
Aunque los trabajos iniciaron en 2018, la obra fue retomada e impulsada por la actual administración para asegurar su culminación. Con un avance del 99%, la inversión supera los B/.19 millones y busca atender la creciente demanda estudiantil en la región.
Entre las nuevas infraestructuras se incluyen:
- 15 aulas teóricas
- 7 laboratorios especializados
- Dos módulos sanitarios
- Gimnasio completo
- Dos canchas: una techada de baloncesto y una cancha sintética
- Edificio de música
- Cafetería
- Estacionamientos
- Cerca perimetral
- Nueva portacochera
- Rampas y cobertizos
- Mejoras en el sistema de aguas, que incluye: tanque de reserva, canalización y Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)
🔗Puedes leer: Año Escolar 2026: Más de 876 mil estudiantes y más de 50 mil docentes se alistan para el inicio de clases
En cuanto a las áreas remodeladas, se intervinieron:
- Pabellones A, B y C
- Reestructuración del área administrativa
- Nuevo salón de profesores
- Clínica con servicio de odontología
- Sistema eléctrico completamente nuevo
- Renovación de: biblioteca, área psicopedagógica y Plaza cívica
- Mejoras en el pabellón N-04
- Tres aulas adicionales
- Auditorio
La entrega de estas instalaciones no solo representa nuevas edificaciones, sino mayores oportunidades para los estudiantes y mejores condiciones laborales para los docentes, consolidando un entorno seguro, moderno y acorde con las demandas del sistema educativo actual.