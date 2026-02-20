San Miguelito: Inician jornadas de fumigación en escuelas para frenar propagación del dengue

San Miguelito/El Ministerio de Salud activó un operativo de fumigación preventiva en el distrito de San Miguelito con el objetivo de eliminar criaderos de mosquitos y reducir los casos de dengue en la región.

Algis Torres, director de la Región de Salud de San Miguelito, confirmó que la jornada inició en la escuela Carlos A. Mendoza y continuará de manera escalonada en 40 centros educativos del distrito.

La intervención prioriza espacios donde conviven cientos de estudiantes y personal docente. "Lo importante de esto es tratar de eliminar los criaderos de mosquitos en estas áreas", explicó Torres.

Actualmente, los corregimientos de Belisario Frías y Amelia Denis de Icaza registran las cifras más altas de la enfermedad, con 30 y 15 casos respectivamente. En total, se han confirmado 69 casos de dengue en el distrito, de los cuales seis pacientes permanecen hospitalizados con signos de alarma.

El operativo se extenderá durante todo el fin de semana para cubrir la totalidad de las escuelas antes del regreso a clases.

"Hoy podemos fumigar como unas 10 escuelas, así que vamos a seguir sábado y domingo para que, cuando los niños entren —sobre todo los maestros que inician el 23—, por lo menos las escuelas estén libres de criaderos de mosquito", detalló el funcionario.

Acciones y trabajo con la comunidad

Según informó Torres, las acciones coordinadas con la Autoridad de Aseo han permitido reducir significativamente los casos de dengue en la región.

"Hemos disminuido: para fechas anteriores ya teníamos 300 y tantos casos. A esta fecha nomás tenemos 75 casos y no tenemos ninguna defunción, que es lo más importante", señaló. La meta institucional es lograr una reducción del 25% en los casos de dengue en comparación con el año anterior.

El director regional de Salud de San Miguelito enfatizó que el control del vector requiere un esfuerzo conjunto entre las autoridades y la población. "La población tiene que entender que esto es un trabajo en conjunto. Cada uno de nosotros necesita vigilar sus predios, sus canales ahora que viene la lluvia, revisar los maceteros, los floreros dentro de la casa", indicó.

Torres recordó que muchos criaderos de mosquitos se encuentran dentro de las viviendas, específicamente en recipientes con agua estancada como floreros y macetas. La recomendación es cambiar el agua frecuentemente, tapar los depósitos y eliminar objetos inservibles que puedan acumular líquido.

El operativo de fumigación en San Miguelito forma parte de una estrategia integral que incluye también el control de roedores y la gestión de residuos sólidos en coordinación con otras instituciones. La prioridad es proteger la salud de la comunidad estudiantil y prevenir brotes que puedan saturar los servicios médicos locales.

El llamado a la ciudadanía es mantener la vigilancia en hogares y espacios públicos, ya que la prevención es la herramienta más efectiva contra la enfermedad transmitida por el Aedes aegypti.

Con información de Heidy Morán.