Reconstrucción de Escuela República de Venezuela alcanza 98% de avance

Ciudad de Panamá/La reconstrucción de la Escuela República de Venezuela y el Instituto Comercial Bolívar registra un 98% de avance, según confirmó Yesenia Estrada, jefa de Inspección del Ministerio de Educación (Meduca).

La obra, que beneficia a más de 1600 estudiantes, se encuentra en fase de pruebas finales antes de su entrega oficial.

Avances, inversión y detalles de la entrega

Yesenia Estrada explicó que, aunque no será posible iniciar clases el 2 de marzo debido a inconvenientes propios de toda construcción, la apertura está programada para el primer trimestre del año lectivo, con todas las comodidades que requiere el proyecto.

La inversión aproximada fue de 21 millones de dólares, destinados a una reconstrucción total: el edificio anterior fue demolido en su totalidad por su deterioro y se ejecutó una obra nueva desde cero.

La infraestructura incluye 28 aulas teóricas, gabinete psicopedagógico, aulas de apoyo para preescolar y espacios diseñados para estudiantes con requerimientos especiales, con baños incorporados y ambientes amplios.

En cada piso habrá dos módulos sanitarios (damas y caballeros), distribuidos en tres niveles por plantel, todos con accesibilidad para personas con discapacidad.

Para llegar del 98% al 100%, se realizan pruebas finales de sistemas electromecánicos, bomba de incendio, sistema hidromático y alarmas conectadas a presurización.

También se gestionan las pruebas de ocupación con los bomberos. La seguridad es prioritaria: ambos planteles contarán con circuito cerrado de videovigilancia y control de acceso en áreas administrativas, enfermería, gabinete psicopedagógico y aulas específicas.

Sobre la fachada histórica de la Escuela República de Venezuela, Estrada señaló que se conservó en lo posible el diseño original, en coordinación con el Ministerio de Cultura, para preservar el valor patrimonial del inmueble.

Respecto al mobiliario y equipamiento de laboratorios, aclaró que, aunque no formaban parte del contrato de obra, el Ministerio de Educación ya trabaja en su suministro para garantizar la operatividad inmediata.

Con información de Fabio Caballero.