Sismo de magnitud 5.5 se registra al sur de Puerto Armuelles

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó sobre un sismo de magnitud 5.5 ocurrido este 24 de febrero a las 3:38 p.m., hora local.

El movimiento tuvo una profundidad de 19 kilómetros y se localizó en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica, a 5 kilómetros al sur de Puerto Armuelles.

Según el informe preliminar, este sismo fue percibido en varias localidades cercanas, aunque hasta el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas asociadas al evento. Las autoridades locales mantienen la vigilancia y monitoreo de la zona por posibles efectos secundarios.

Minutos después, el instituto registró una réplica de magnitud 3.4 a las 3:45 p.m., con profundidad de 15 kilómetros, localizada a 7 kilómetros al sureste de Puerto Armuelles. Este segundo movimiento refuerza la recomendación de las autoridades de mantenerse atentos a las actualizaciones sobre actividad sísmica en la región.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá recordó que ambos eventos se encuentran en estado preliminar y que sus parámetros podrían ser ajustados conforme avance el análisis científico. La ciudadanía puede seguir los reportes oficiales para recibir información actualizada y confiable.