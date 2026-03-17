Movimiento de mujeres y diputado Salazar cuestionan propuesta de eliminar el Ministerio de la Mujer

El Proyecto de Ley 447, aprobado en primer debate en febrero de 2026, propone eliminar el Ministerio de la Mujer para reinstaurar el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), con el argumento de otorgarle mayor autonomía técnica y financiera.

Las conversaciones sobre la posible eliminación y transformación del Ministerio de la Mujer en un instituto continúan en la Asamblea Nacional, donde distintas voces abogan por mantener la actual estructura y fortalecerla.

La tarde de este martes, la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) sostuvo un encuentro con el Movimiento de Mujeres, que defiende la permanencia de esta entidad.

Juana Herrera, exministra de la Mujer, explicó que el grupo solicitó a los diputados mantener el ministerio y rechazar el proyecto de ley que propone degradarlo a instituto.

Herrera señaló que durante la reunión se entregaron insumos técnicos para sustentar su postura, al tiempo que subrayó que no se trata de un capricho, sino de una necesidad vinculada a derechos, justicia y economía.

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También destacó que el año pasado Panamá Oeste se convirtió en la provincia con mayores cifras de femicidios, tentativas de femicidio y muertes por violencia.

“No es eliminarlo, es reforzarlo y facilitar el trabajo de los profesionales, no solo en violencia, sino en empoderamiento económico, participación política y fortalecimiento de la mujer en la toma de decisiones”, expresó.

A su juicio, convertir el ministerio en instituto representaría un retroceso, ya que perdería voz y voto en el gabinete, además de debilitar el cumplimiento de compromisos internacionales.

Por su parte, el diputado Jairo Salazar coincidió en que la propuesta no sería efectiva y advirtió que afectaría principalmente a mujeres de sectores vulnerables.

“¿Para qué quieren quitar el Ministerio de la Mujer? ¿Para comprar más aviones y más helicópteros?”, cuestionó.

El diputado insistió en que lo necesario es fortalecer la institución y garantizar la designación de profesionales idóneos. Asimismo, reiteró su respaldo a la iniciativa que busca mantener el ministerio.

El Proyecto de Ley 447, aprobado en primer debate en febrero de 2026, propone eliminar el Ministerio de la Mujer para reinstaurar el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), con el argumento de otorgarle mayor autonomía técnica y financiera. La iniciativa del Ejecutivo, respaldada por la Comisión de la Mujer y la Familia, plantea optimizar recursos y fortalecer la atención territorial frente a la estructura actual.

Información de Jammy Rivas