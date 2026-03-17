Panamá monitorea posible desarrollo del fenómeno de El Niño

El fenómeno de El Niño es un patrón climático que se origina por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) se mantiene en monitoreo ante la posible entrada del fenómeno de El Niño, informó este martes 17 de marzo su directora, Luz Graciela de Calzadilla.

La funcionaria explicó que, por el momento, el evento no está confirmado, ya que deben cumplirse ciertos parámetros técnicos, como variaciones en la presión atmosférica y el calentamiento sostenido del océano Pacífico. No obstante, aseguró que una vez exista mayor certeza, se informará oportunamente a la población.

El fenómeno de El Niño es un patrón climático que se origina por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. Este cambio altera los vientos y las lluvias a escala global, provocando, en muchos casos, sequías en algunas regiones y precipitaciones intensas en otras, además de un aumento en las temperaturas promedio del planeta.

De hecho, meteorólogos del Centro de Predicción Climática de Estados Unidos han señalado que El Niño es “favorito” para desarrollarse en el Pacífico hacia septiembre, con una probabilidad del 62%, lo que podría impactar las temperaturas globales y la producción agrícola, según reportes internacionales.

En el ámbito local, Calzadilla indicó que la transición hacia la temporada lluviosa —que usualmente ocurre entre finales de marzo y abril— se ha visto alterada este año. Aun así, se espera que las lluvias comiencen a establecerse hacia finales de abril.

Sobre otros fenómenos recientes, como la aparición de calamares en playas del interior del país, la directora del Imhpa señaló que estos eventos están vinculados al calentamiento global y a las variaciones en las condiciones del mar.

Asimismo, reiteró que se mantiene vigente un aviso de vigilancia por altas temperaturas hasta el 18 de marzo, en medio de una temporada seca irregular. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m., y tomar medidas preventivas en caso de realizar actividades al aire libre.

Las declaraciones fueron ofrecidas tras la participación de la directora del Imhpa en el VIII Foro Consultivo Regional de la Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo de Desastres.

Con información de Hellen Concepción