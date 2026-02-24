Óscar y Alejandro Terán| Niños realizan sus sueños en el karting panameño

Loa hermanos compitieron en la primera prueba válida del campeonato nacional de ese deporte de motor.

Panamá/El rugir de los motores ya no es exclusivo de los adultos.

En Panamá, una nueva generación de niños se abre paso en el mundo del Karting, un deporte que combina adrenalina, disciplina y sueños de grandeza sobre ruedas.

Entre ellos, destacan los hermanos Óscar Ricardo y Alejandro Terán, de apenas 7 y 5 años, quienes disfrutan al máximo la experiencia de correr en una válida del campeonato nacional de karting.

El destacado piloto Óscar Terán, padre de los pequeños corredores, también se emociona de ver a sus hijos en el mismo mundo que lo ha apasionado desde joven.

Experiencia que volvió a disfrutar junto a sus pequeños este fin de semana durante el primer round del kartismo panameño, celebrado en el kartódromo ubicado dentro del Autódromo Panamá.

"Están en fase de aprendizaje igual que nosotros con su chasis, ya que este año corren en el equipo Energy Corse Panamá, así que todo es adaptación, estudio y pruebas", comentó Terán padre.

Beneficios

La práctica del karting en niños puede aportar muchos beneficios, tanto físicos como mentales y sociales.

Mejora de la concentración y reflejos

El karting exige:

Atención constante.

Toma de decisiones rápida.

Coordinación mano-ojo.

Los niños aprenden a anticipar movimientos y reaccionar con rapidez, lo que fortalece sus reflejos y su capacidad de enfoque.

Desarrollo de disciplina y responsabilidad

En escuelas de karting —como las que iniciaron pilotos como Fernando Alonso o Lewis Hamilton— se enseña:

Respeto por las normas.

Importancia de la seguridad.

Cuidado del equipo.

Esto fomenta la responsabilidad y el compromiso.

Beneficios físicos

Aunque no lo parezca, el karting es exigente:

Fortalece brazos, cuello y zona abdominal.

Mejora la resistencia.

Desarrolla coordinación y control corporal.

Desarrollo emocional

El niño aprende a:

Gestionar la frustración (cuando no gana).

Controlar la adrenalina.

Trabajar la paciencia y la perseverancia.

Competir de forma saludable fortalece la autoestima y la resiliencia.

Habilidades sociales

Trabajo en equipo con mecánicos y entrenadores.

Convivencia con otros niños.

Aprendizaje del respeto deportivo.

Educación en seguridad vial

Muchos programas infantiles incluyen formación básica en normas de conducción, lo que crea mayor conciencia y responsabilidad futura al volante.

Recomendación importante

Es fundamental que:

Practiquen en circuitos autorizados.

Usen equipamiento homologado.

Estén supervisados por profesionales.

No haya presión excesiva por competir.

Si se maneja como actividad formativa y recreativa, el karting puede ser una experiencia muy enriquecedora para un niño.

