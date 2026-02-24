Béisbol Juvenil 2026| Chiriquí vs Panamá Oeste: alineaciones confirmadas para el juego 1 de la serie final

¡IMPERDIBLE! Chiriquí vs Panamá Oeste. Sintoniza hoy el juego 1 de la serie final a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Chiriquí y Panamá Oeste presentaron sus alineaciones para el juego 1 de la serie final del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

En ellas se resalta el enfrentamiento particular entre los lanzadores Jonathan Guerra, de Chiriquí, y Alexis Govea, de Panamá Oeste. Ambos están entre las principales cartas de los cuerpos de serpentineros de sus respectivos equipos.

Guerra sube al montículo luego de tres días de descanso. Esto se debe a la baja por lesión de Anthony Ortega quien quedó fuera de acción para esta final.

En las semifinales, Guerra tuvo marca de una victoria y una derrota en tres aperturas con una efectividad de 3.00 y un WHIP de 0.87. Govea tuvo un triunfo en una salida durante la misma etapa. Su efectividad fue de 1.50 y registró 1.17 de WHIP.

Alineaciones confirmadas

Chiriquí

Joans Montenegro (CF) Hilder Miranda (LF) Henry Pinzón (RF) Alexis Quintero (C) Abdiel Hernández (DH) Eladio Adames (1B) Daffir Núñez (3B) Omar Vargas (2B) Jayko Medina (SS)

Lanzador abridor: Jonathan Guerra

Panamá Oeste

Maikel Nieto (SS) Mildner Nieto (2B) Luis Aranda (C) Luis Atencio (1B) Michael Worthington (DH) Edward Delgado (RF) Juan Caballero (CF) Danel Long (LF) Osvaldo Cuevas (3B)

Lanzador abridor: Alexis Govea