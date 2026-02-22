Panamá/El domingo 22 de febrero, el Kartódromo Panamá fue escenario de intensas batallas en la SKAPA Summer Series 2026, donde jóvenes talentos del karting panameño demostraron su destreza y pasión por la velocidad.

A pesar de su victoria en Micro Swift, lo más llamativo fue el doble protagonismo de Axel Gómez, quien también logró un segundo puesto en Mini Swift, demostrando su versatilidad y capacidad para competir en dos categorías distintas.

La jornada dejó claro que el karting panameño vive un gran momento, con nuevas generaciones que pisan fuerte y prometen mantener la emoción en cada competencia.