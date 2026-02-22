Reglamento interno de la Asamblea entrará pronto a la agenda del Pleno con promesa de consenso

Por estos días, la Comisión de Credenciales, dirigida por la diputada Dana Castañeda , realiza la discusión por bloques, abordando de manera progresiva los distintos puntos del reglamento.

Atalaya, Veraguas/El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, anunció que el reglamento interno del Legislativo comenzará a discutirse formalmente, en el pleno, en un proceso que, según dijo, buscará el mayor consenso posible entre las distintas bancadas.

Desde Atalaya, Herrera aseguró que ya se han dado avances importantes en la propuesta. "En eso se ha avanzado bastante, en la próxima semana se debe estar aprobado en primer debate para llevarlo al pleno, una de las decisiones que se vaya a tomar allí va a ser un consenso con los 71 diputados (…) se va a discutir con transparencia", afirmó.

La Comisión de Credenciales, dirigida por la diputada Dana Castañeda, será la encargada de avalar los cambios en el primer debate. La discusión se realiza por bloques, abordando de manera progresiva los distintos puntos del reglamento.

Temas sensibles en la mesa

Uno de los puntos que genera mayor expectativa es la marcación de los diputados, considerado un tema sensitivo dentro de la reforma.

Herrera también respondió a cuestionamientos sobre los beneficios que reciben los parlamentarios. "Eso es una fábula", dijo al referirse a los señalamientos de que los diputados “tienen y tienen”.

Explicó que los beneficios se limitan a exoneraciones vehiculares, pasaporte diplomático, marcaciones y estafetas postales. Reiteró que cualquier cambio será producto del diálogo. "Es un tema que se va a analizar en consenso con todas las bancadas", insistió.

Promesa legislativa

Las reformas al reglamento interno forman parte de los compromisos asumidos por la actual presidencia de la Asamblea. Además, entre los temas pendientes en la agenda legislativa se encuentran la ley de contrataciones públicas y la descentralización, asuntos que también deberán ser discutidos en el pleno.

Con el anuncio de que el proyecto podría avanzar a primer debate en los próximos días, el Legislativo entra en una etapa clave para definir las reglas que regirán su funcionamiento interno.

Con información de Ney Castillo.