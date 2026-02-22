Realizan desfile del Año Nuevo Chino en El Dorado con buena asistencia de público

La combinación de sabores auténticos, música en vivo y exhibiciones culturales generó un ambiente festivo que atrajo a familias completas.

Ciudad de Panamá/La vía Ricardo J. Alfaro, en el área del centro comercial El Dorado, se convirtió en el epicentro de la celebración del Año Nuevo Chino, año del Caballo de Fuego, una festividad que integra tradiciones, arte y gastronomía de la comunidad chino-panameña en un ambiente de integración cultural.

El desfile cultural ya está en marcha con demostraciones de arte, danzas tradicionales y expresiones artísticas que reflejan la riqueza de la cultura asiática.

Junto a las presentaciones, se ha habilitado una vía gastronómica donde los asistentes pueden degustar platillos típicos de la cocina china. La combinación de sabores auténticos, música en vivo y exhibiciones culturales generó un ambiente festivo que atrajo a familias completas.

El clima soleado acompañó la jornada sin registrar lluvias, lo que permitió que el público disfrutara al aire libre de cada presentación. La celebración se extendió hasta aproximadamente las 7:30 de la noche, brindando tiempo suficiente para que más personas se acercaran.

Por motivos de logística, se implementó un desvío vehicular en el tramo de la vía Ricardo J. Alfaro entre los dos semáforos del centro comercial El Dorado; solo este segmento permanece cerrado. Autoridades de la Ministra de Cultura y el Comité Nacional de la Etnia China supervisan el operativo de seguridad para garantizar una experiencia tranquila.

Los asistentes destacan la organización y el ambiente festivo. "Muy organizado, excelente y bienvenidos a esta cultura muy hermosa", compartió una visitante. Otros mencionaron que lo más llamativo han sido las canciones tradicionales y el espectáculo de fuegos artificiales, elementos que han capturado la atención de grandes y pequeños.

Con información de Meredith Serracín