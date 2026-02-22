Extrayendo oro en plena reserva forestal: así fue la captura en El Montoso, en Herrera

La protección de la Reserva Forestal El Montoso se sustenta en la Ley 41 de 1998, General de Ambiente, y en el Texto Único de la Ley Forestal de Panamá.

Herrera/El sonido metálico de palas golpeando piedras en el cauce del río Tebario no pasó desapercibido. En medio de la vegetación densa de la Reserva Forestal El Montoso, dos personas fueron sorprendidas practicando minería ilegal dentro de una de las áreas protegidas más importantes del país.

La intervención se dio durante un despliegue de monitoreo ambiental. De acuerdo con el comunicado, “la fuerza activa de guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en conjunto con unidades de la Policía Ambiental, detuvieron a dos ciudadanos que encontraron infraganti realizando minería ilegal en el cauce del rio Tebario, dentro de Reserva Forestal El Montoso”.

Los aprehendidos, un hombre y una mujer, fueron hallados con herramientas utilizadas para la extracción de oro: tres platos de madera para lavar el mineral, tres palas, dos barras de hierro y tres envases plásticos con posible material minero en su interior. Ambos serán procesados y puestos a órdenes del Ministerio Público.

Daño ambiental irreversible

Más allá de la captura, la preocupación se centra en el impacto ecológico de esta práctica dentro de un ecosistema protegido. En ese sentido, Mi Ambiente advirtió que “el impacto negativo más crítico de la minería ilegal es la contaminación irreversible de los ecosistemas acuáticos y terrestres mediante el uso descontrolado de sustancias tóxicas como mercurio y cianuro, lo cual representa un grave riesgo de salud pública”.

El comunicado recuerda que el mercurio puede provocar daños neurológicos permanentes en humanos, mientras que el cianuro bloquea la respiración celular, causando mortandad inmediata en la fauna y, en altas proporciones, también en personas.

Vigilancia permanente

La entidad informó que “los patrullajes permanentes se mantendrán a nivel nacional en conjunto con los estamentos de seguridad a fin de salvaguardar la integridad de las áreas protegidas y la biodiversidad que estos albergan”.

La protección de la Reserva Forestal El Montoso, ubicada en la provincia de Herrera, distrito de Las Minas, en los corregimientos de Chepo, El Toro y Leones, se sustenta en la Ley 41 de 1998, General de Ambiente, y en el Texto Único de la Ley Forestal de Panamá, marcos legales que respaldan las acciones contra quienes atenten contra la flora y fauna del país.

Mi Ambiente también hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto contra el ambiente, especialmente aquellos que afecten fuentes hídricas, a través de la línea 311 o mediante sus redes sociales oficiales.

En zonas como El Montoso, donde la biodiversidad es frágil y vital para el equilibrio ecológico, cada intervención ilegal deja una huella que puede tardar años en recuperarse.