Panamá Oeste: Controlan incendio de herbazal en Punta Chame

Panamá Oeste/Un incendio en un herbazal registrado en el sector de Los Pajonales, en Punta Chame, provincia de Panamá Oeste, fue controlado gracias a la intervención coordinada de varias instituciones.

Unidades de la Policía Nacional, en conjunto con guardaparques del Ministerio de Ambiente y miembros del Cuerpo de Bomberos, se trasladaron al área tras recibir la alerta sobre el siniestro.

De acuerdo con el comunicado, “en una rápida acción, unidades de la Policía Nacional, en coordinación con guardaparques del Ministerio de Ambiente y unidades del Cuerpo de Bomberos, se trasladaron al sector de Los Pajonales, en Punta Chame, provincia de Panamá Oeste, para atender un incendio de masa vegetal”.

La respuesta inmediata permitió contener las llamas antes de que el fuego se extendiera hacia otras zonas vulnerables. El informe destaca que “la oportuna intervención permitió controlar y sofocar el fuego, evitando su propagación y posibles afectaciones a áreas cercanas”.

Los incendios de herbazales representan un riesgo significativo para los ecosistemas, especialmente en temporada seca, cuando las condiciones climáticas favorecen la expansión del fuego.

Las autoridades reiteraron que este tipo de operativos reflejan el trabajo articulado entre entidades. Según el comunicado, “con estas acciones interinstitucionales, se reafirma el compromiso con la protección del medio ambiente y la salvaguarda de la flora y fauna de la región”.

Las instituciones hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar prácticas que puedan generar incendios y a reportar de inmediato cualquier conato para minimizar daños ambientales.