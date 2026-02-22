Meduca suspende temporalmente traslado de docentes a Kankintú debido al mal tiempo

El Senan está a la espera de que las condiciones meteorológicas mejoren para autorizar los traslados hacia las comunidades de Cerro Balsa, Punta Piña, Sirote y Piedra Roja.

Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) anunció que ha suspendido el traslado de docentes programado para este domingo 22 de febrero en el área de Kankintú, en la comarca Ngäbe-Buglé, debido a las condiciones climáticas adversas que se están registrando en la región.

En un comunicado, las autoridades informaron que el personal del Servicio Nacional Aeronaval, encargado de realizar el traslado aéreo, está a la espera de que las condiciones meteorológicas mejoren para autorizar los traslados hacia las comunidades de Cerro Balsa, Punta Piña, Sirote y Piedra Roja.

La decisión fue tomada con el objetivo de salvaguardar la vida e integridad de los docentes, evitando situaciones que pudieran poner en riesgo su seguridad.

Meduca pide comprensión de la comunidad docente ante este retraso, explicando que la prioridad es garantizar la seguridad de todos los involucrados.