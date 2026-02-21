Meduca inicia traslado de docentes a zonas de difícil acceso

La jornada de movilización se desarrolla desde la Terminal de Transporte de Albrook, en la ciudad de Panamá, con destino a las comarcas de Guna Yala, Ngäbe-Buglé y Emberá-Wounaan.

Panamá/Desde horas de la medianoche de este sábado 21 de febrero, el Ministerio de Educación (Meduca) inició el traslado de docentes que laboran en áreas de difícil acceso, para garantizar el inicio oportuno del año escolar en las regiones más apartadas del país.

La jornada de movilización se desarrolla desde la Terminal de Transporte de Albrook, en la ciudad de Panamá, con destino a las comarcas de Guna Yala, Ngäbe-Buglé y Emberá-Wounaan, así como a las provincias de Bocas del Toro y Darién, con el apoyo logístico del Servicio Nacional Aeronaval y del Servicio Nacional de Fronteras.

El director de la comarca Emberá-Wounaan, Evaristo Quintana, informó que todo está preparado y en completo orden para que los docentes ocupen sus puestos este lunes 23 de febrero y den la bienvenida a los estudiantes en el inicio del año escolar.

Por su parte, la docente Milagros Palma anunció que, por primera vez, obtuvo una vacante permanente en la región de Guna Yala para el año escolar 2026, lo que representa un avance para el fortalecimiento del sistema educativo en áreas comarcales y apartadas.