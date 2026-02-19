Meduca presenta denuncia por red de venta ilegal de plazas docentes

Según la información oficial, las víctimas habrían realizado transferencias bancarias a personas que se hicieron pasar por funcionarios públicos, prometiéndoles nombramientos a cambio de dinero.

Ciudad de Panamá, Panamá/La denuncia presentada ante el Ministerio Público por el Ministerio de Educación (Meduca) destapó un entramado de presuntas irregularidades vinculadas al concurso de nombramientos docentes, que ya suma cerca de 50 casos detectados a través de la plataforma Provel.

El subdirector de Recursos Humanos, Reinaldo Medina, junto al equipo de Asesoría Legal de la entidad, interpuso la acción legal por un presunto delito contra la administración pública, luego de que se identificaran prácticas como el uso de diplomas falsos, la venta de posiciones inexistentes y la comercialización ilegal de vacantes.

El caso más reciente salió a la luz cuando un grupo de docentes acudió a la sede principal de la institución para tomar posesión de cargos en áreas de difícil acceso, pese a que no habían concursado oficialmente por esas plazas. Según la información oficial, las víctimas habrían realizado transferencias bancarias a personas que se hicieron pasar por funcionarios públicos, prometiéndoles nombramientos a cambio de dinero.

Las autoridades detallaron que el monitoreo permanente de la plataforma Proceso de Vacantes en Línea (Provel) permitió identificar las anomalías y frenar estas prácticas que atentaban contra la transparencia del Concurso de Nombramiento de Maestros y Profesores.

De acuerdo con los datos suministrados, el monto total involucrado en estos presuntos delitos supera los 100 mil dólares, distribuidos en 8 casos registrados en 2024, 2 en 2025 y 17 en lo que va de 2026.

La institución reiteró que el acceso a una vacante en el sistema educativo oficial se obtiene exclusivamente por méritos académicos y conforme a los procedimientos establecidos, garantizando igualdad de oportunidades para todos los aspirantes.

Finalmente, el Meduca rechazó y condenó enérgicamente estas conductas, señalando que atentan contra los principios de ética, legalidad y responsabilidad que deben regir la labor educativa en el país.