Meduca denuncia ante el Ministerio Público uso de diplomas falsos en concurso docente

Panamá/El Ministerio de Educación presentó una denuncia ante el Ministerio Público tras detectar irregularidades en la documentación académica durante el proceso de recepción de aspirantes al Concurso Masivo de Nombramiento de Maestros y Profesores 2026.

De acuerdo con la información oficial, como parte de su “proceso permanente de revisión”, la institución identificó la presentación de “aproximadamente 16 presuntos diplomas falsos”, correspondientes a una universidad particular, los cuales fueron aportados por personas que aspiraban a ocupar vacantes docentes dentro del sistema educativo.

Ante esta situación, Meduca manifestó su rechazo categórico a estas prácticas y “condena enérgicamente” que quienes buscan ejercer la docencia, una labor orientada a formar y guiar a niños y jóvenes, incurran en acciones que “atentan contra los principios de ética, legalidad y responsabilidad” que deben regir el ejercicio educativo.

Como consecuencia de los hallazgos, el viceministro Administrativo de Educación encargado, Luis Herrera, acompañado del equipo de Asesoría Legal y Recursos Humanos, acudió al Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente por el “presunto delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad de documento”, con el objetivo de que se desarrollen las investigaciones pertinentes y se establezcan las responsabilidades conforme a la ley.

La entidad reiteró además su compromiso institucional con la transparencia y la formación académica del personal docente, subrayando que “mantiene de manera permanente la revisión de la documentación presentada”, como parte de sus esfuerzos para “garantizar una educación de calidad en beneficio de los estudiantes del país”.