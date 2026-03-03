Protesta por prestaciones y relevo policial marcan sesión del Concejo en San Miguelito

San Miguelito/La sesión del Concejo Municipal del distrito de San Miguelito estuvo marcada este martes por reclamos de exfuncionarios y la presentación oficial del nuevo jefe de la zona policial, el subcomisionado Javier Batista.

Los exfuncionarios, que afirman llevar más de un año y medio esperando sus pagos, realizaron una protesta pacífica y recibieron cortesía de sala para exponer su situación ante las autoridades y concejales.

Una de las voceras expresó el sentir del grupo. “Nosotros tenemos más de un año y medio pidiéndole a la licenciada Irma Hernández que tenga un poco de empatía y humildad y que le pague las prestaciones a todos los exfuncionarios que ella ha despedido”, manifestó.

La representante también reconoció las limitaciones presupuestarias, pero cuestionó la demora en los desembolsos. “Nosotros sabemos que tenemos que esperar que la plata entre, que ella recaude, pero nosotros ¿hasta cuándo?, un año y medio y ha seguido despidiendo”, reclamó.

En medio de la incertidumbre, insistieron en la necesidad de un compromiso formal. “Nosotros queremos una carta en blanco firmada por ella que diga: Bueno, a la señora Yolanda le vamos a pagar sus tres meses de vacaciones, pero le vamos a dar 500 dólares”, pidió la vocera, al exigir garantías concretas.

Mientras tanto, dentro del mismo escenario político, el nuevo jefe policial presentó su estrategia para enfrentar la violencia que afecta al distrito.

“Llevan no solamente acciones como diligencias y allanamientos, puntos de control, retenes, sino también la participación de grupos de unidades policiales en las comunidades de mayor incidencia a través de patrullajes a pie, la integración del grupo de participación y seguridad ciudadana en estas comunidades para también atacar los temas de prevención que para nosotros es de suma importancia”, explicó Batista.

Por su parte, la alcaldesa Irma Hernández reconoció que el distrito enfrenta grandes desafíos. Señaló que la violencia ha deteriorado la calidad de vida de los residentes y que se requiere un esfuerzo conjunto para revertir la situación.

Indicó que los moradores no viven, sino que sobreviven a la violencia, y que el temor acompaña a muchas familias cada vez que salen de sus casas, ya sea para trabajar o enviar a sus hijos a la escuela. También hizo referencia a los constantes cambios en la jefatura policial y expresó su expectativa de que esta nueva designación logre resultados positivos, asegurando que contará con el respaldo del municipio.

Con información de Elizabeth González.