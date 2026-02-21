Año Nuevo Chino: Parque Omar celebra con actividades multiculturales

El festival cuenta con gran cantidad de personas que llegan a disfrutar de la música, la gastronomía y la gran cantidad de artesanos que están ofreciendo sus productos.

Ciudad de Panamá/En el Parque Omar, en la capital, se realizan varias actividades para celebrar el Año Nuevo Chino, del Caballo de Fuego. Las festividades están diseñadas para compartir en familia y con amigos.

El evento no solo reúne a la comunidad china, sino también a todos los panameños y a diferentes etnias. "Hemos visto no solo presentaciones chinas, sino de otras etnias", mencionaron los organizadores.

Hay participación artística directa desde Honduras, Costa Rica y Paraguay en el día cultural. El músico típico Jonathan Chávez está en tarima este sábado.

"Tenemos gran variedad de gastronomía, no solamente gastronomía china, sino panameña, peruana, japonesa, indostana, árabe. Y al igual que nuestros expositores, tenemos expositores chinos, panameños, de todo un poco. Realmente, la experiencia del Año Nuevo Chino cada año mejora un poco más y se expande también para celebrar con toda la comunidad panameña las festividades del nuevo año. Son 15 días de celebración", añadió el organizador.

Este domingo el cierre será con "Los Patrones de la Cumbia", Sammy y Sandra Sandoval.

Respecto a la asistencia: el día viernes hubo más de 30 mil personas. Para hoy sábado, el aforo aproximado al mediodía era de 45 mil personas. La meta es de 100 mil personas.

El evento se acaba aproximadamente a las 9:00 p.m., respetando el horario establecido de cierre del Parque Omar. Como cierre del día, estará el músico y artista panameño Jonathan Chávez para amenizar a todas aquellas personas que asisten al festival de la primavera Año Nuevo Chino en Panamá.

Con información de Yamy Rivas.