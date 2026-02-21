Realizan Festival del Año Nuevo Chino en El Dorado

Este domingo continuarán estas actividades por el Año Nuevo, y su desfile se realizará a las 3 de la tarde en el Barrio Chino de El Dorado.

Ciudad de Panamá/Al ritmo de bailes, cantos, presentaciones y una fusión de sabores se desarrolló el festival de la comunidad china en Panamá, en El Dorado.

Una mezcla de sabores, colores, tradiciones y costumbres es lo que se estaba viviendo en el centro comercial El Dorado, donde la comunidad china se dio cita para celebrar su Año Nuevo Chino.

En una vereda gastronómica se encontraban platos distintos de comida, pero se trataba de comida afroantillana que se estaba ofreciendo al público. Muchos de los emprendedores dijeron que algunos de sus platos son consumidos por los miembros de esta comunidad y que para ellos es un honor poder estar junto a ellos celebrando su Año Nuevo.

Los platos de comida incluían arroz con coco y gundú, pescado, pulpo, ensaladas, dulces, frijoles y el tradicional saus, que era uno de los más buscados.

En esta feria había de todo para compartir en familia y con amigos, pero sobre todo para...

Cada rincón del centro comercial tenía su stand en señal de apoyo y hermandad con los comerciantes chinos en el país, y algunos puestos vendían artículos de la suerte por el Año del Caballo de Fuego, símbolo de libertad, energía, renovación y éxito.

Las presentaciones artísticas no faltaron durante esta feria.

