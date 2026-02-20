Comunidad china celebra el Festival de la Primavera en el Parque Omar

De acuerdo con los organizadores, la programación se desarrolla en horario de 3:00 p.m. a 9:30 p.m.

Ciudad de Panamá, Panamá/Decenas de personas se dieron cita en el Parque Omar para participar en el Festival de la Primavera, una actividad organizada por la comunidad china en Panamá que reúne cultura, tradición y entretenimiento en un ambiente familiar.

El evento incluye presentaciones artísticas y culturales, exhibiciones de artesanías y una variada oferta de gastronomía china, atrayendo tanto a miembros de la comunidad asiática como a panameños interesados en conocer más sobre sus costumbres.

De acuerdo con los organizadores, la programación se desarrolla en horario de 3:00 p.m. a 9:30 p.m. y este año contempla actividades especiales para distintos públicos.

“Hoy es el día de los jóvenes, tendremos artistas invitados luego de las danzas tradicionales chinas y expresiones culturales. Mañana contaremos con presentaciones culturales de Costa Rica, Honduras y Paraguay”, explicó uno de los coordinadores del festival.

La celebración se extenderá hasta el 22 de febrero y forma parte de las actividades conmemorativas del Año Nuevo Chino, que fue recibido el pasado 17 de febrero con actos simbólicos en el Barrio Chino de la ciudad, marcando el inicio espiritual de este nuevo ciclo.

Con información de Luis Jiménez