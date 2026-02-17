Año Nuevo Chino: David celebra con cultura, emprendimiento y tradición

La actividad, organizada con el respaldo de la Embajada de China en Panamá y la Asociación China en la República de Panamá, incluye presentaciones culturales y folclóricas.

David, Chiriquí/El parque Miguel de Cervantes, en el distrito de David, provincia de Chiriquí, se ha convertido en escenario de cultura, tradición y emprendimiento con la celebración del Año Nuevo Chino, un evento que reúne a pequeños artesanos, emprendedores y agrupaciones artísticas locales e internacionales.

La actividad, organizada con el respaldo de la Embajada de China en Panamá y la Asociación China en la República de Panamá, incluye presentaciones culturales y folclóricas que buscan fortalecer los lazos de amistad entre ambas naciones y acercar al público a las tradiciones orientales.

Durante estos días, el conocido “parque de los chinos” luce decorado con elementos alusivos a la festividad, atrayendo tanto a residentes como a visitantes extranjeros que se acercan a disfrutar del ambiente familiar.

Una de las emprendedoras participantes destacó el impacto positivo de la actividad en el comercio local. “Ahora tenemos el parque adornado por el Año Nuevo Chino, la gente ha venido a disfrutar. Nosotros somos emprendedoras y artesanas de aquí de Chiriquí”, expresó.

Asimismo, señaló que la celebración ha dinamizado las ventas y la presencia de público. “El Año Nuevo Chino ha traído a muchos extranjeros y personas del área local. Estamos hasta el día miércoles y de verdad que esto nos ha favorecido a todas las emprendedoras y artesanas”, comentó.

Según los directivos del comité organizador, los eventos continuarán desarrollándose hasta el próximo 18 de febrero, ofreciendo a la comunidad una agenda cargada de espectáculos culturales y espacios para el emprendimiento.

La celebración no solo resalta la riqueza cultural china, sino que también se consolida como un punto de encuentro entre culturas, donde tradición, arte y comercio conviven en un ambiente festivo que fortalece las relaciones entre Panamá y China.

Con información de Demetrio Ábrego.