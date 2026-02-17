Año Nuevo Chino: Comunidad china en Panamá celebra la llegada del Caballo de Fuego

Según las tradiciones chinas, el año del Caballo de Fuego representa un año de pasión, acción rápida, creatividad, visibilidad y valentía. Es un período propicio para emprender proyectos, asumir desafíos y tomar decisiones importantes.

Ciudad de Panamá/La comunidad china en Panamá dio inicio este 17 de febrero a las festividades por el Año Nuevo Chino, en una jornada marcada por la tradición, la música y el simbolismo del Caballo de Fuego, signo que rige este ciclo según el calendario lunar.

La celebración se concentra en el Barrio Chino de la capital, donde autoridades, representantes de la sociedad china y visitantes nacionales y extranjeros se reunieron para acompañar los rituales que dan la bienvenida a esta nueva etapa.

Durante el acto, voceros de la sociedad china en Panamá tomaron la palabra para agradecer la presencia de los asistentes y destacar la importancia de compartir estas tradiciones con el resto de la población. "Agradecemos a todos ustedes por esta llegada a compartir estas alegrías con nosotros, que es el año nuevo chino, el año del caballo de fuego", manifestaron los representantes en sus declaraciones, resaltando el carácter inclusivo de la festividad.

Uno de los momentos más esperados fue el encendido de las tradicionales bombitas o fuegos artificiales, práctica ancestral que marca el inicio del año nuevo en la cultura china. Este ritual no solo busca ahuyentar las malas energías, sino que también simboliza el espíritu del Caballo de Fuego: movimiento, cambios rápidos, decisiones valientes y transformación.

Según las explicaciones brindadas por los organizadores, este signo invita a la acción y a la confianza para enfrentar los retos que trae el nuevo ciclo.

La celebración se complementó con presentaciones artísticas que incluyeron el potente sonido de los tambores chinos, instrumentos que aportan energía y ritmo a la festividad.

Las actividades en el Barrio Chino continúan desarrollándose con la participación de artistas locales y agrupaciones culturales que mantienen viva la celebración.

Con información de Heiyd Morán.