Embajada de China anuncia el Año del Caballo 2026 y resalta lazos históricos con Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/El próximo 17 de febrero inicia oficialmente el Año Nuevo Lunar 2026, correspondiente al Año del Caballo Bingwu, según informó la Embajada de la República Popular China en Panamá, que extendió un mensaje oficial al pueblo panameño con motivo de esta celebración.

La embajadora Xu Xueyuan destacó el significado cultural del nuevo ciclo lunar y su simbolismo tanto en China como en Panamá. En su mensaje expresó: “Queridos amigos panameños, el año lunar 2026 es el año de caballo. Su primer día es el 17 de febrero. En China, el caballo es muy querido. Le presenta energía, esfuerzo y frescura para seguir adelante.”

La diplomática manifestó que el caballo representa progreso, vitalidad y éxito en la cultura china, valores que —afirmó— también encuentran eco en la tradición panameña. “Y el caballo también es muy querido en Panamá. Las cabalgadas en Santa Fe o en Boquete. Los paseos a caballo en la playa, en las islas Pellas o en Buena Ventura atraen a muchos visitantes. Y las escaleras en el hipódromo Presidente Remón Cantera siempre son emocionantes.”

En su intervención, Xu Xueyuan resaltó además el vínculo lingüístico y simbólico entre ambos países: “El caballo también une a China y Panamá. En el nombre chino de Panamá, Panamá aparece el carácter "mǎ", que significa caballo.”

La embajadora también recordó que hace 171 años llegaron los primeros migrantes chinos a Panamá, quienes participaron en la construcción del ferrocarril interoceánico, conocido como el “caballo de oro”. “Hace 171 años los primeros chinos llegaron a Panamá y participaron en la construcción del ferrocarril interoceánico, conocido como el caballo de oro.”

La sede diplomática reiteró su saludo oficial señalando: “Ha llegado el Año del Caballo Bingwu. Con motivo del Año Nuevo chino, la Embajada de China en Panamá extiende sus más sinceros deseos festivos al amigo pueblo panameño.”

El Año Nuevo Chino, también denominado Festival de Primavera, se celebra durante 15 días y culmina con el Festival de los Faroles. En Panamá, las actividades suelen concentrarse en fines de semana con presentaciones culturales, danzas del dragón y del león, exhibiciones gastronómicas y eventos públicos en la capital, consolidándose como una celebración multicultural que forma parte del calendario cultural del país.