Suerte y prosperidad: así recibe la Avenida B el Año Nuevo Chino

Ciudad de Panamá/Al ritmo de la tradicional danza del león y la quema de bombitas, la comunidad china residente en Panamá dio la bienvenida al Año Nuevo Chino en la emblemática Avenida B. Desde muy temprano, comerciantes y familias se congregaron frente a sus locales para realizar la ceremonia que simboliza prosperidad, abundancia y buena fortuna.

El estruendo de las bombitas marcó el inicio de una jornada cargada de simbolismo. Para quienes participan año tras año, este ritual representa la eliminación de energías negativas y la apertura a un nuevo ciclo lleno de oportunidades.

Algunos comerciantes expresaron el sentimiento que los embarga durante esta tradición. “Suerte. Suerte. Suerte. Y salud, trae salud y suerte”, comentó uno de los presentes mientras observaba la danza frente a su establecimiento.

La actividad también reunió a clientes y vecinos del sector, quienes valoran la riqueza cultural que aporta la comunidad china al país. “Estamos orgullosos de tener una familia como son los asiáticos, aquí en representación de todos nuestros compañeros. Estamos muy felices, porque ellos son un apoyo para nosotros como nosotros para ellos”, manifestó una ciudadana que frecuenta los comercios del área.

Año tras año, la comunidad china bendice la entrada de sus negocios con la visita del dragón o el león danzante, una tradición que, según explican, ayuda a atraer prosperidad, renovación y éxito en el nuevo ciclo.

Este 2026 llega bajo el signo del Caballo de Fuego, símbolo de energía, libertad y cambios audaces, características que la comunidad espera que marquen el rumbo del nuevo año tanto en Panamá como en el resto del mundo donde se celebra esta festividad.

Uno por uno, los comercios fueron visitados por la danza, en un recorrido que llenó de color y sonido el corazón de la ciudad, reafirmando la presencia y la integración cultural de la comunidad china en Panamá.

Con información de Hellen Concepción.