Reabren la Cinta Costera luego de jornada de limpieza tras concluir el Festival Carnavalístico

Ciudad de Panamá/Con el amanecer del Miércoles de Ceniza, la avenida Balboa y la Cinta Costera comenzaron a recuperar su ritmo habitual tras varios días de celebración por el Festival Carnavalístico Volumen Caribe. Desde tempranas horas, unidades de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), la Policía de Tránsito y recicladores independientes iniciaron labores para restablecer el tráfico vehicular y la normalidad en el centro de la ciudad.

El proceso de rehabilitación de los carriles comenzó a las 10:00 a.m., primero con la apertura de los carriles izquierdos y, posteriormente, cerca de las 11:00 a.m., los carriles derechos, una vez los vendedores informales retiraron mercancías y estructuras instaladas durante las festividades.

Gabriel Robles, subdirector de Operaciones de la AAUD, explicó el alcance del operativo de limpieza. “Nosotros hemos retirado aproximadamente 35 toneladas en el área de la Cinta Costera en los cuatro días”, detalló.

Sobre el despliegue de equipos, precisó que “nosotros iniciamos aproximadamente a las 5:30 de la mañana. Hemos utilizado dos compactadores, dos barredoras mecánicas y también cuatro rejillas”, indicó.

En cuanto al comportamiento del tráfico, el subcomisionado José Pretelt, de la Policía de Tránsito, señaló que se espera una circulación habitual para esta fecha. “Un aforo normal en lo que es la avenida Balboa. Posteriormente, se irá regularizando a medida que se vaya aperturando la vía”, afirmó.

Asimismo, agregó: “Esperamos un tráfico normal, lo que es un Miércoles de Ceniza después de las festividades del Carnaval”.

Más allá de las instituciones oficiales, los recicladores también jugaron un papel clave en la limpieza del área. Una trabajadora compartió el esfuerzo detrás de la jornada. “Nosotros no dormimos, esto es un trabajo arduo y cansón, pero se ven las consecuencias principalmente por ayudar a los compañeros recicladores. Nosotros recogemos y a la vez compramos”, explicó.

Añadió que esta labor beneficia no solo a su gremio, sino a toda la ciudadanía. “Cada una de estas tareas que se hacen beneficia prácticamente a todas las personas que visitan la Cinta Costera”, expresó.

Con la basura retirada, los puestos desmontados y los carriles reabiertos, la avenida Balboa retoma su flujo vehicular habitual, marcando el cierre oficial del ambiente festivo y el retorno a la rutina capitalina.

Con información de Nicanor Alvarado.