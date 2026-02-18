Bocas del Toro: Sismo de 5.2 grados sacude la frontera Panamá–Costa Rica; autoridades en alerta

Bocas del Toro/Un fuerte sismo reportado la madrugada de este miércoles despertó a cientos de residentes en la provincia de Bocas del Toro, generando momentos de preocupación en distintas comunidades.

De acuerdo con el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el movimiento telúrico se registró a las 4:06 a.m. con una magnitud de 5.2 y una profundidad de 5 kilómetros, localizado en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica, a 13 kilómetros al noroeste de Changuinola.

Tras el evento principal, unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y del Benemérito Cuerpo de Bomberos activaron de inmediato sus protocolos de emergencia, iniciando inspecciones en centros hospitalarios, así como en instituciones públicas y privadas, para descartar daños estructurales.

Horas después del primer movimiento, se reportaron dos réplicas. La primera ocurrió a las 4:21 a.m., mientras que la segunda se registró a las 6:02 a.m., con magnitudes de 4.1 y 3.2, respectivamente.

Las autoridades mantienen evaluaciones preventivas en la zona y han reiterado el llamado a la población a conservar la calma ante este tipo de eventos sísmicos. Asimismo, recomiendan identificar zonas seguras dentro de viviendas y lugares de trabajo, y seguir las indicaciones oficiales en caso de nuevos movimientos.

Aunque hasta el momento no se han reportado daños mayores, el susto marcó el inicio de la jornada para los bocatoreños, quienes permanecen atentos ante cualquier eventualidad.

Con información de Nixon Miranda.