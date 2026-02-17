Tragedia en Carnaval: Niño muere ahogado en el río Santa María en Veraguas

Los bomberos detallaron que a las 5:25 p.m. de ayer recibieron una llamada alertando sobre la desaparición de un niño en el área de la toma de agua del río Santa María.

Santiago, Veraguas/Lo que debía ser una jornada de recreación en el penúltimo día de Carnaval terminó en tragedia en la provincia de Veraguas. Un niño de cinco años murió ahogado en el río Santa María, en un balneario ubicado a pocos metros de la toma de agua que abastece a la planta potabilizadora de Santiago.

Tras la alerta, unidades del Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y la Policía Nacional acudieron al lugar para atender la emergencia. Pese a los esfuerzos, el menor perdió la vida, convirtiéndose en la primera víctima fatal de los carnavales en la provincia.

La directora del Sinaproc en Veraguas, Yackzabeth Jiménez, hizo un llamado urgente a la población para reforzar la vigilancia de los menores, especialmente en entornos acuáticos.

“Los niños no se cuidan solos, necesitan vigilancia permanente, constante, ya que un segundo puede poner en riesgo la vida de un menor”, expresó.

La funcionaria insistió en que la responsabilidad de la seguridad recae principalmente en los adultos.

“Cuando decidimos sacar a nuestros niños de la casa a un paseo recreativo, es importante evitar la ingesta de bebidas alcohólicas, ya que esto reduce la capacidad de reacción y de supervisión. Al mismo tiempo, hay que verificar la condición del ambiente acuático antes de que el niño ingrese para resguardar la seguridad. Nosotros somos el primer anillo de seguridad y quienes debemos estar pendientes de nuestros niños en todo momento”, enfatizó.

Por su parte, Donis Gutiérrez, jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos en Veraguas, detalló que a las 5:25 p.m. de ayer recibieron una llamada alertando sobre la desaparición de un niño en el área de la toma de agua del río Santa María. Indicó que, tras varios minutos de búsqueda, el menor fue localizado y se le brindó atención inmediata. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por las unidades de emergencia, no fue posible salvarle la vida.

En ese sentido, reiteró el llamado a la precaución durante actividades en ríos, playas y balnearios, recordando que la supervisión constante puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Como recomendación, dijo, a los adultos que, al asistir a balnearios o ríos, mantengan vigilancia constante sobre los menores de edad para evitar tragedias.

La tragedia enluta a una familia veragüense y deja un mensaje contundente en el cierre de las festividades: la diversión nunca debe estar por encima de la seguridad.

Con información de Ney Castillo.