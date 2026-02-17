Carnaval 2026: Conozca el horario de la inversión de carriles hacia la capital

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional dio inicio este martes 17 de febrero al operativo de inversión de carriles para facilitar el retorno de los panameños a la ciudad de Panamá tras las celebraciones de Carnaval.

El dispositivo de seguridad vial se aplica en la vía Interamericana en distintos puntos estratégicos del país, con el objetivo de ordenar el flujo vehicular y prevenir accidentes de tránsito durante el regreso masivo hacia la capital.

Según la información oficial, el operativo se desarrolla en dos fases que abarcan desde Las Uvas de San Carlos y Sajalices de Chame hasta Campana de Capira, Arraiján y Burunga.

Para este martes 17 de febrero, la inversión de carriles comenzó a las 10:00 a.m. y se extenderá hasta las 6:00 p.m. en ambas fases. Para el miércoles 18 de febrero, el horario de aplicación será de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., manteniendo los mismos tramos de la Interamericana.

Se ha implementado este sistema de inversión de carriles para optimizar el flujo vehicular en el retorno hacia la ciudad de Panamá. La medida busca contrarrestar la congestión que normalmente se genera en estas fechas cuando miles de personas deciden regresar de sus lugares de vacaciones al mismo tiempo.

De acuerdo con los últimos datos proporcionados por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) con corte al lunes 16 de febrero, un total de 138,007 vehículos se habían desplazado hacia el interior del país durante el asueto carnavalesco, mientras que 59,787 ya habían retornado hacia la capital. Estas cifras reflejan el movimiento progresivo de los panameños que aprovecharon los días de Carnaval para salir de la ciudad.